مصر: استشهاد 8 من الجيش ومقتل 27 إرهابياً في سيناء

الشارقة 24 – وكالات:

أحبط الجيش المصري عملية إرهابية، نفذتها مجموعة من العناصر الإرهابية، على أحد معسكرات الجيش في وسط سيناء.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيانها التاسع عشر للعملية الشاملة "سيناء 2018"، إن 8 من عناصرها استشهدوا خلال العملية، وتمكنت من القضاء على 27 إرهابياً، والقبض على 114 آخرين، وتدمير 150 وكراً.

وأضاف البيان، أنه تم اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالعناصر الإرهابية وعدد من الملاجئ بداخلهم كمية من الذخائر وأجهزة اتصال، واكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر.