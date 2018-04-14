تم تدمير 150 وكراً

مصر: استشهاد 8 من الجيش ومقتل 27 إرهابياً في سيناء

  • السبت 14, أبريل 2018 في 10:08 م
  • من عناصر الجيش المصري في سيناء
    من عناصر الجيش المصري في سيناء
استشهد 8 من عناصر الجيش المصري، وقتل 27 إرهابياً، في عملية أمنية وسط سيناء، تمكنت خلالها القوات المصرية من القبض على 114 آخرين، وتدمير 150 وكراً.
الشارقة 24 – وكالات:
 
أحبط الجيش المصري عملية إرهابية، نفذتها مجموعة من العناصر الإرهابية، على أحد معسكرات الجيش في وسط سيناء. 
 
وقالت القوات المسلحة المصرية في بيانها التاسع عشر للعملية الشاملة "سيناء 2018"، إن 8 من عناصرها استشهدوا خلال العملية، وتمكنت من القضاء على 27 إرهابياً، والقبض على 114 آخرين، وتدمير 150 وكراً.
 
وأضاف البيان، أنه تم اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالعناصر الإرهابية وعدد من الملاجئ بداخلهم كمية من الذخائر وأجهزة اتصال، واكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات، فضلاً عن اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر.