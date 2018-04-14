الجيش اليمني يشن هجمات على مواقع للميليشيا الحوثية الانقلابية ‏

الشارقة 24 – واس:
شن الجيش اليمني، هجوماً عنيفاً، السبت، على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، على أطراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري يمني، قوله، إن الهجوم استهدف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف قانية باتجاه موقع يسبُل الاستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بالبيضاء، والتي تعد المركز الرئيس للمليشيا في المحافظة.
ويأتي الهجوم، بعد هدوء حذر ساد المنطقة عقب تحرير الجيش اليمني لسوق قانية وموقعي مسعوده والعُر الاستراتيجيين من الميليشيات.