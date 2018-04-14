الجيش اليمني يشن هجمات على مواقع للميليشيا الحوثية الانقلابية ‏

من قوات الجيش اليمني، أرشيفية

الشارقة 24 – واس:

شن الجيش اليمني، هجوماً عنيفاً، السبت، على مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية ‏المدعومة من إيران، على أطراف منطقة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.‏

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري يمني، قوله، إن الهجوم استهدف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف قانية باتجاه موقع ‏يسبُل الاستراتيجي الفاصل بين منطقة قانية وعزلة الوهبية التابعة لمديرية السوادية بالبيضاء، ‏والتي تعد المركز الرئيس للمليشيا في المحافظة.‏

ويأتي الهجوم، بعد هدوء حذر ساد المنطقة عقب تحرير ‏الجيش اليمني لسوق قانية وموقعي مسعوده والعُر الاستراتيجيين من الميليشيات.‏