عملية عسكرية أميركية بريطانية فرنسية في سوريا

الشارقة 24 – رويترز:
قال التلفزيون الحكومي السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخاً أطلقت في هجوم بقيادة الولايات المتحدة على البلاد، السبت.
وأضاف أن الصواريخ أسقطت في منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 3 مراكز للبحث العلمي أصيبت في الهجمات، بالإضافة إلى قواعد عسكرية في دمشق.
وأكد المرصد أن كل القواعد والمنشآت التي أصيبت في الهجوم أخلتها الحكومة خلال الأيام السابقة.
- السبت 14, أبريل 2018 في 7:44 ص
المعارضة السورية: الضربات ضد دمشق رسالة إلى روسيا وإيران
الشارقة 24 – د ب أ:
أكد مسؤول سوري معارض، السبت، أن الضربات التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا هي رسالة للحكومتين الروسية والإيرانية.
وقال رئيس قسم الإعلام في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان إن هذه الضربات رسالة إلى إيران وروسيا "تبين أن القوى الغربية يمكنها العمل خارج مجلس الأمن الدولي".
وأضاف رمضان أن الضربات تمثل "ضربة لاستخدام روسيا للفيتو في الأمم المتحدة".
- السبت 14, أبريل 2018 في 7:25 ص
روسيا: الضربات الأميركية لسوريا "لن تمر دون عواقب"
الشارقة 24 – د ب أ:
أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، أن قرار الولايات المتحدة بضرب أهداف تابعة للحكومة السورية "لن يمر دون عواقب".
وقال "كل المسؤولية عنها تقع على عاتق واشنطن ولندن وباريس."
وأضاف أنتونوف أن "الولايات المتحدة، وهي الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة الكيماوية، ليس لديها أي حق أخلاقي في اتهام دول أخرى".
- السبت 14, أبريل 2018 في 7:15 ص
رئيس "الأركان الأميركية": الضربات الجوية استهدفت 3 منشآت
الشارقة 24 – د ب أ:
قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، للصحافيين في واشنطن إن الضربات التي نفذت في سوريا استهدفت ثلاث منشآت مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيماوية الحكومي.
وتابع إن الهدف الأول كان مركز أبحاث علمية خارج دمشق والثاني هو منشأة لتخزين الأسلحة الكيماوية خارج مدينة حمص.
وأوضح أن الهدف الثالث كان بالقرب من الهدف الثاني وكان منشأة لتخزين الأسلحة الكيماوية ومركز قيادة مهم.
وأضاف دانفورد أن الموجة الحالية من الغارات الجوية، التي ستؤدي إلى "تدهور طويل الأمد" لقدرة سوريا على البحث وإنتاج أسلحة كيماوية، انتهت الآن.
- السبت 14, أبريل 2018 في 6:59 ص
عملية عسكرية أميركية بريطانية فرنسية في سوريا
الشارقة 24 – أ.ف.ب:
شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، السبت، عملية عسكرية على سوريا رداً على الهجوم الكيميائي الذي اتهمت به دمشق، واستهدفت غارات جوية مواقع ومقار عسكرية عدة، في دمشق.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب توجه به إلى الأمة من البيت الأبيض "تجري عملية عسكرية مشتركة مع فرنسا وبريطانيا، ونحن نشكر" البلدين.
وبعد أكثر من ساعة على خطاب ترامب، أعلن قائد الأركان الأميركي الجنرال جو دانفورد انتهاء الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.
وقال الجنرال الذي كان موجوداً في البنتاغون إلى جانب وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، إنه ليس هناك في الوقت الحالي خطط لشن عملية عسكرية أخرى.
في وقت كان الرئيس الأميركي يلقي كلمته، تردد دوي انفجارات متتالية في العاصمة السورية، وفق ما أفادت مراسلة لوكالة فرانس برس.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف يستهدف "مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها"، ومركز أبحاث عسكرية ومستودعات قرب مدينة حمص.
وقال الإعلام السوري الرسمي إن "الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الأميركي البريطاني الفرنسي على سوريا".