عملية عسكرية أميركية بريطانية فرنسية في سوريا

الشارقة 24 – د ب أ:

أكد مسؤول سوري معارض، السبت، أن الضربات التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا هي رسالة للحكومتين الروسية والإيرانية.

وقال رئيس قسم الإعلام في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان إن هذه الضربات رسالة إلى إيران وروسيا "تبين أن القوى الغربية يمكنها العمل خارج مجلس الأمن الدولي".

وأضاف رمضان أن الضربات تمثل "ضربة لاستخدام روسيا للفيتو في الأمم المتحدة".