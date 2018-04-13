"التحالف" يعترض صاروخاً باليستياً للحوثي باتجاه السعودية

الشارقة 24 – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة السابعة وخمس دقائق من مساء اليوم الجمعة، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل محافظة صعدة باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية، ولم تسجل أي أضرار أو إصابات.

وأضاف المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي 2216، والقرار 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.