شهيد ومئات الإصابات في جمعة العودة الثالثة في غزة

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب فلسطيني، بطلق ناري في البطن شرق غزة، فيما أصيب 701 بالرصاص والغاز، إحداها بحالة حرجة في إطلاق نار نفذه جنود الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة في جمعة العودة الثالثة.

وتوزعت الإصابات ما بين شرق مدينة غزة وشرق مخيم البريج وجباليا شمال القطاع وشرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

ودارت المواجهات في عدة نقاط على الحدود، وأصيب أكثر من 120 فلسطينياً بالرصاص الحي، وتلقى نحو 400 العلاج في المستشفيات إثر إصابتهم بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

ووجه الدكتور عبد اللطيف الحاج مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الدولية والصحية المانحة بسرعة توفير الاحتياجات الطبية الطارئة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وقال الحاج إن تلك الأعداد الكبيرة من الإصابات برصاص الاحتلال الاسرائيلي أدت إلى استنزاف كبير في أصناف الأدوية والمهمات الطبية في أقسام الطوارئ وغرف العمليات والعناية المركزة.