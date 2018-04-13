دفعة جديدة من "جيش الإسلام" والمدنيين تغادر دوما

الشارقة 24 – أ ف ب:





خرجت بعد منتصف ليل الخميس الجمعة دفعة جديدة تضم الآلاف من مقاتلي جيش الإسلام والمدنيين من مدينة دوما، ولا تزال عملية الإجلاء مستمرة تمهيداً لاستعادة قوات النظام كافة الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت دوما الجيب الأخير لمقاتلي المعارضة قرب دمشق، وتتواصل عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين منها منذ أيام، بموجب اتفاق أعلنت عنه دمشق، الأحد، بعد يومين من القصف العنيف وغداة تقارير عن هجوم بـ "الغازات السامة".

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن "خرجت 85 حافلة على متنها نحو أربعة آلاف شخص من مقاتلين ومدنيين بعد منتصف الليل من الغوطة الشرقية، وهي في طريقها حالياً إلى منطقة الباب في شمال سوريا".