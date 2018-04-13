دمشق تحبس أنفاسها بانتظار ضربة أميركية محتملة

الشارقة 24 – رويترز:

تعيش العاصمة السورية دمشق حالة ترقب حذر من قصف أميركي ربما يطال مناطق داخل العاصمة وعلى أطرافها.

وتشهد دمشق حركة خفيفة منذ 3 أيام، في حين قامت الحكومة السورية بتجهيز مقرات طوارئ لإداراتها وإخلاء العديد من المقرات الحكومية الهامة بالتوازي مع تخفيض عدد الموظفين في كثير من الإدارات.

مصادر إعلامية مقربة من السلطات السورية أكدت أن العديد من المؤسسات الحكومية الخدمية والأمنية في وسط العاصمة، وضعت في حالة استنفار وجهوزية على مدار الساعة، تحسباً لاحتمالات استهدافها بالضربة العسكرية الأميركية.