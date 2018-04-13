مجلس التعاون يدين إطلاق الحوثي لصواريخ بالستية على السعودية

الشارقة 24 – وام:

أدان الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية 3 صواريخ بالستية على مدن الرياض وجازان ونجران، بالمملكة العربية السعودية، ووصفه بالعمل الإرهابي الجبان.

وأكد الزياني، أن استمرار ميليشيات الحوثي في إطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، واستهداف المدن الآهلة بالسكان، وتعريض حياة المدنيين للخطر، يدل على إصرارهم على تهديد أمن المملكة العربية السعودية، ورفضهم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف نزيف الدم وإحلال السلام في اليمن.