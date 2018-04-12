ماتيس: استخدام الكيماوي في سوريا لا يمكن تبريره

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، الخميس أن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا لا يمكن تبريره مطلقاً، بعد الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما بالغوطة الشرقية.

وفي سياق رده على سؤال أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب حول ما فهمه من رسائل الرئيس ترامب المتضاربة حول سوريا، قال ماتيس "إن إدراك تعقيدات الوضع في سوريا يعني أنك سترى دائماً ردود فعل متناقضة".

ورفض كشف أي تفاصيل عن قرار محتمل لدونالد ترامب حول الهجوم المرتقب على دوما بالغوطة الشرقية.

وأكد الوزير الأميركي، أن ترامب لم يتخذ بعد قراراً بشأن ضرب سوريا، بعد أن كتب ترامب تغريدة الخميس، بأن التحرك يمكن أن يكون قريباً جداً أو ليس في القريب العاجل.