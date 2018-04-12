السيسي ونظيره البرتغالي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الشارقة 24 – كونا:

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع نظيره البرتغالي مارسيلو دي سوزا اليوم الخميس، في القاهرة، جلسة مباحثات مشتركة.

واستعرض الجانبان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ضوء ما تشهده بعض دول المنطقة من أزمات متفاقمة.

وأكدا على ضرورة تغليب الحلول السياسية والتسويات السلمية للأزمات القائمة بالمنطقة

وأعرب السيسي عن التقدير لموقف البرتغال المتفهم لحقيقة الأوضاع في مصر من منطلق إدراكها للأهمية الاستراتيجية لمصر في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقتين ولأهمية دورها في إطار مكافحة الإرهاب باعتباره أحد أكبر التحديات التي تواجه آمال شعوب المنطقة في تحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، ثمن الرئيس البرتغالي النجاحات التي حققتها مصر على صعيد الحرب على الإرهاب، منوهاً بدعم بلاده لجهود مصر في هذا الإطار.