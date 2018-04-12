محمد بن سلمان والعاهل الإسباني يبحثان تعزيز العلاقات

محمد بن سلمان مع الملك الإسباني العاهل فيليبي السادس في القصر الملكي بمدريد

الشارقة 24 – واس، كونا:

استقبل العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، في قصره بالعاصمة مدريد اليوم الخميس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وبحث الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميقها في شتى المجالات.

ومن المقرر أن يجتمع ولي العهد السعودي في وقت لاحق اليوم الخميس، مع وزيرة الدفاع الاسبانية ماريا دولوريس دي كوسبيدال ورئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي لبحث القضايا التي تهم البلدين، وسبل تعميق العلاقات الثنائية، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وينتظر توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين في الوقت الذي تتطلع فيه إسبانيا إلى أن تثمر الزيارة عن توقيع عقد لتصنيع خمسة طرادات للبحرية السعودية في صفقة تبلغ نحو ملياري يورو "2.46 مليار دولار" ستكون الأهم في تاريخ الشركة الإسبانية العامة لتصنيع السفن المدنية والحربية "نافانتيا".