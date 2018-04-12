بدء الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في الدمام

الشارقة 24 – واس:

ترأس وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم بالرياض الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ29 ، بعد أن تسلم رئاسته من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي ترأست بلاده القمة الـ28.

ورحب الوزير الجبير في كلمته بالوزراء المشاركين في الاجتماع، معرباً عن شكره للمملكة الأردنية الهاشمية على ما بذلته من جهود مخلصة في قيادة العمل العربي المشترك خلال رئاستها للدورة الـ 28 من القمة العربية.

وأكد الجبير أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، وأنها تستمر في تصدر بنود جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة تعبيراً عن الموقف الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما نصت عليه القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد على أن التطرف والإرهاب خطر كبير على دولنا وشعوبنا ويجب التعامل معه بحزم، بما في ذلك مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع تمويله وعدم توفير الملاذ الآمن لمن يرتبط به، مؤكداً

أن المملكة لأتقبل ولاتتسامح مع الإرهاب والتدخلات الإيرانية في منطقتنا.

وقال إنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة ما دامت إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال إشعال الفتنة الطائفية وزرع ميليشيات إرهابية واحتضانها لقيادات تنظيم القاعدة الإرهابي.

وأشار الوزير السعودي، إلى أن ميليشا الحوثي الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه الأزمة الإنسانية التي عصفت باليمن، مبيناً أن المملكة قامت بواجبها نحو العمل الإنساني والإغاثي فيه إذ دعمت البرامج الإنسانية والتنموية والحكومية والبنك المركزي اليمني خلال الثلاث سنوات الماضية بمبلغ تجاوز 10 مليار دولار، كما وصل عدد المشاريع التي يمثلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الآن في اليمن الى 217 مشروعاً بتكلفة 925 مليون دولار.

وعن الأزمة السورية، قال الجبير: إن الشعب السوري المظلوم يكتب فصلاً جديداً من فصول معاناته مع العدوان الغاشم الذي تغذيه قوى الشر والإرهاب، ويؤكد ذلك مجدداً دعمنا للشعب السوري الشقيق والحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها وفقًا لإعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن2254 .

وتطرق الوزير الجبير إلى إدانة المملكة بأشد العبارات استخدام السلاح الكيماوي في الغوطه الشرقية، ومطالبتها المجتمع الدولي بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة النكراء.

وحول إعادة إعمار العراق، قال الجبير إن ذلك فرصة لا بد من استثمارها من أجل استثمار إسهام العراق مع أشقائه في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.