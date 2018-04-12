بإسناد إماراتي.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات وآليات عسكرية للحوثيين

الشارقة 24 – وام:

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، سلسلة غارات جوية استهدفت تدمير تعزيزات وآليات عسكرية ومواقع تجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في منطقة البرح بمديرية مقبنة غربي تعز، منيت على إثرها الميليشيات بالهزيمة والانكسار تاركة خلفها عتادها وقتلاها وسط تركيز قوات الجيش اليمني والمقاومة على دحر الحوثيين في مناطق موزع والوازعية والبرح ما يسهم في قطع خطوط إمداد هامة للميليشيات لعدد من جبهاتها.

واستهدفت الغارات كذلك نقطة تفتيش تابعة لميليشيات الحوثي في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، في حين تشهد جبهات القتال مواجهات مع ميليشيات الحوثي الإيرانية تتركز أغلبها في مديرية موزع ومحيط معسكر خالد بن الوليد والتلال الجبلية المحاذية لمديرية حيس لتضييق الخناق على الميليشيات وسط خسائرها المتتالية وفرار عناصرها من مختلف جبهات القتال.

و تشهد جبهات القتال على الساحل الغربي لليمن استمرار تنفيذ العمليات العسكرية النوعية المسنودة بالتحالف العربي التي تستهدف مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإيرانية وإنهاك قدراتها العسكرية.

و تصدت قوات الجيش اليمني و المقاومة لمحاولات تسلل بائسة لعناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه منطقة القطابا جنوب مديرية التحيتا تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد و الأرواح وسط عمليات تمشيط واسعة ومستمرة لتطهير ما تبقى من جيوب للمتمردين في بعض المناطق بجبهة الساحل الغربي لليمن.

وتقدم القوات المسلحة الإماراتية ضمن قوات التحالف العربي إسنادا عسكريا و دعما لوجستيا للعمليات البرية والجوية والبحرية دعما لليمن الشقيق لتخليصه من المخطط الإيراني الإرهابي عبر ميليشيات الحوثي الانقلابية.