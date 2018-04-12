إيران تُحوّل سفارتها بصنعاء إلى ثكنة عسكرية للانقلابيين

الشارقة 24 – واس:

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، أن إيران حوّلت سفارتها بالعاصمة صنعاء إلى غرفة عمليات عسكرية للانقلابيين.

وأعربت الوزارة في بيان لها، عن استنكارها الشديد لاستمرار تدخل إيران السلبي في الشأن اليمني، بهدف دعم الانقلاب وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن، امتداداً لأدوارها التخريبية في المنطقة.

وأوضح البيان، أن إيران حوّلت مبنى سفارتها في صنعاء، إلى ثكنة عسكرية ومركز تدريب للميليشيات الانقلابية، وغرف عمليات عسكرية يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الانقلاب، ومخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ، التي تهدد حياة السكان المحليين في العاصمة صنعاء، كما تهدد المحافظات والمدن اليمنية الأخرى ودول الجوار.

ودعا البيان الحكومة الإيرانية، إلى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية، وإغلاق سفارتها بصنعاء بشكل فوري، ومغادرة جميع مواطنيها للأراضي اليمنية، والكف عن تدخلاتها في اليمن من خلال دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية.