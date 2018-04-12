الرئيس السوري يحذر من تحركات تزعزع استقرار المنطقة

الشارقة 24 - د ب أ:

حذر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الخميس، من أن أي تحركات غربية محتملة في بلاده، لن تساهم إلا في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الأسد قوله، لدى استقباله علي أكبر ولايتي المستشار الأعلى للمرشد الإيراني: "مع كل انتصار يتحقق في الميدان تتعالى أصوات بعض الدول الغربية وتتكثف التحركات في محاولة منهم لتغيير مجرى الأحداث، وهذه الأصوات وأي تحركات محتملة لن تساهم إلا في المزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين".

من جانبه، قال ولايتي إن "إيران كانت وستبقى دائماً إلى جانب سوريا"، واعتبر أن "صمود سوريا، نموذج يحتذى به لكل شعب من الممكن أَن يتعرض لمثل هذا النوع من الحروب".