دمشق ترفع العلم السوري وسط مدينة دوما

الشارقة 24 – وكالات:

بدأت الشرطة العسكرية والخبراء الروس، عملية الانتشار ونزع الألغام في مدينة دوما السورية، بعد خروج جميع مسلحي جيش الإسلام باتجاه الشمال السوري.

وأكد مصدر إعلامي مقرب من القوات الحكومية السورية، عدم دخول أي عنصر من القوات الحكومية السورية إلى المدينة، وأضاف أن نائب محافظ ريف دمشق راتب عدس، وهو من أبناء مدينة دوما، دخل مساء الأربعاء، إلى المدينة بالتنسيق مع جيش الإسلام، وتم رفع العلم السوري فوق جامع دوما الكبير وسط المدينة.

وأشار إلى خروج جميع قيادات جيش الإسلام وعائلاتهم، بما فيه قائد جيش الإسلام عصام بويضاني إلى الشمال السوري، لافتاً إلى أن عدد الذين غادروا المدينة حوالي 16500 شخص من المسلحين وعائلاتهم وبعض المدنيين، مع تسليم السلاح الثقيل، وأن من بقي في المدينة سوف يتم تسوية أوضاعهم، خلال ستة أشهر.