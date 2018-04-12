القمة العربية في الدمام تبحث أزمات المنطقة السبت

الشارقة 24 – أونا:

تبحث القمة العربية التاسعة والعشرين، التي ستعقد في مدينة الدمام السعودية، يوم السبت المقبل، العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية الهامة.

وتناقش القمة، نحو 20 بنداً، في مقدمتها التقرير المرفوع من قبل القمة السابقة، حول نشاط هيئة ومتابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وملف القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية بمدينة القدس المحتلة، وما يتصل بدعم موازنة دولة فلسطين، إضافة إلى تطورات الصراع العربي الصهيوني.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن هذه القمة ستناقش تطورات الأزمة السورية، وتطورات الوضع في ليبيا واليمن، وما يخص دعم السلام والتنمية في السودان والصومال، إلى جانب عدد من القضايا الهامة الأخرى .

وقالت المصادر: إن هناك العديد من البنود والموضوعات التي ستبحثها هذه القمة، من بينها صيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتطوير جامعة الدول العربية، وما يتعلق بعقد القمة الثقافية العربية، والملف الاقتصادي والاجتماعي، وموعد القمة العربية المقبلة.

ورأت المصادر أن هذه القمة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للوضع الإقليمي الراهن والملفات السياسية والأمنية والاقتصادية المطروحة، معربة عن تمنياتها بتبني القمة للتصور النهائي حول التعامل مع موضوع توفير الدعم للدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، لمساعدتها على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاستضافة.