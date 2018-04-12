"الصحة" الكويتية تنفي ما أشيع عن تفشي "الجرب"

الشارقة 24 – كونا:

أكد وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا عدم تسجيل الوزارة أي حالات غير طبيعية لمرض الجرب في البلاد، مشدداً على أن ما تم تداوله بهذا الشأن غير صحيح، وأنه لم يتم تحويل أي مريض إلى أي مستشفى بهذا الصدد طوال الأشهر الماضية.

وقال رضا في مؤتمر صحفي عقده في مستشفى العدان، الأربعاء، بحضور مديري المستشفيات ورؤساء أقسام الجلدية ومدير إدارة منع العدوى بالوزارة، إن ما أشيع عن تفشي مرض الجرب في الكويت غير صحيح، مؤكداً أن إدارة الصحة العامة تتولى مراقبة الوضع الإقليمي بكل دقة.

وذكر أن لدى الوزارة خططاً وقائية للتعامل مع مثل هذه الأمراض الوبائية في حال حدوثها، مؤكداً إبلاغه بأن المخزون الاستراتيجي لأدوية المرض يكفي احتياجات البلاد 8 أشهر.