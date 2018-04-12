"الفاو" تطلق "خطة صمود اللاجئين السوريين"

الشارقة 24 – واس:



أطلقت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الخميس، برنامجاً جديداً يمتد لسنتين ويهدف إلى تحسين ظروف حياة اللاجئين السوريين في تركيا.



وقال ممثل المنظمة في تركيا فيوريل غوتو في تصريح صحفي: "إن البرنامج الذي يحمل عنوان "خطة صمود اللاجئين السوريين"، يهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وتعزيز سبل العيش وقدرة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة على الصمود".



وأضاف أن المنظمة تسعى للوصول إلى طرق لمساعدة الحكومة التركية واللاجئين السوريين، من خلال إيجاد عشرات الآلاف من فرص العمل المحتملة للاجئين.