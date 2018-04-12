بريطانيا تحرك غواصات صوب سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، غواصات بالتحرك بحيث تكون على مسافة تتيح لها إطلاق صواريخ على سوريا، وذلك استعداداً لتوجيه ضربات للجيش السوري، قد تبدأ مساء الخميس على أقرب تقدير.

وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، مساء الأربعاء، أن ماي "لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن مشاركة بريطانيا، في ضربات قد تنفذها الولايات المتحدة وفرنسا، رداً على هجوم بأسلحة كيماوية، لكنها تريد أن تتوافر القدرة على التحرك السريع".

ونقلت الصحيفة عن مصادر بالحكومة قولها: إن بريطانيا "تفعل كل ما يلزم"، لضمان أن تكون قادرة على إطلاق صواريخ توماهوك، من الغواصات على أهداف عسكرية في سوريا.