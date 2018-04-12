الجيش اليمني يتقدم في معقل الحوثيين بصعدة

الشارقة 24 – واس:

سيطر الجيش اليمني، يوم الأربعاء، على مواقع جديدة في مديرية كتاف شمال غرب محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي: "إن قوات الجيش سيطرت على التبة الفرع، وجناح الصقر، في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الانقلابية تكبدت خلالها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد"، وأشار إلى أن أكثر من 20 من العناصر الانقلابية لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون في المعارك ذاتها، فيما تم أسر خمسة منهم في وادي العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.

وأكد القبلي أن قوات الجيش الوطني اليمني، تحاصر الميليشيات في مركز مديرية كتاف من ثلاثة محاور، وتخوض معها معارك ضارية منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وفي محافظة البيضاء، تكبدت ميليشيات الحوثي، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية على مواقع الميليشيات الانقلابية في عقبة القنذع في مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

وأغارت المقاتلات على موقع للميليشيات في منطقة فضحة في مديرية الملاجم، شمال شرق المحافظة ذاتها، أسفرت عن تدمير مدفعية للميليشيات في الموقع.