الجزائر تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الطائرة العسكرية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، يوم الأربعاء، حداداً وطنياً لمدة ثلاثة أيام في البلاد، على إثر تحطم طائرة عسكرية بعد إقلاعها مباشرة من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائرية، مخلفة عشرات القتلى .

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها "على إثر حادث تحطم طائرة إليوشين التابعة للقوات الجوية الأربعاء ببوفاريك، والذي خلف 257 ضحية، بينهم 10 من أفراد الطاقم، قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من نهار يوم الأربعاء".

وأضاف البيان، أن رئيس الجمهورية، أمر بإقامة صلاة الغائب على أرواح الضحايا يوم الجمعة المقبل.

وقال شهود عيان إن قائد الطائرة العسكرية الجزائرية المنكوبة، جنب كارثة حقيقية، عندما عاد بالطائرة، وهي مشتعلة لتسقط في حقل زراعي.

ونقل تلفزيون "النهار" الخاص عن أحد شهود العيان قوله، إنه شاهد النيران تشتعل بالجناح الأيمن للطائرة، وهي تحلق على علو منخفض من الأرض، بعد لحظات فقط من إقلاعها من المطار العسكري بوفاريك.

واضاف الشاهد، أن الطائرة كانت في طريقها للسقوط إما بحي بني مراد المكتظ بالسكان، أو الطريق السريع الذي يربط ولاية البليدة بالعاصمة الجزائر، لولا قائد الطائرة الذي نجح في القيام بمناورة جعلته يعيد الطائرة إلى محيط حقل زراعي قبل أن تسقط فيه.

وقائد الطائرة هو المقدم إسماعيل دوسن، البالغ من العمر 46 عاماً.

وقال شاهد آخر وهو رجل متقدم في السن، إنه سمع دوي انفجارات جعلته يهرول رفقة صديقه إلى المكان، ليقف على مشهد مهول، وهو طائرة محطمة تشتعل فيها النيران.