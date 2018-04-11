في زيارة رسمية

ولي العهد السعودي يتوجه إلى إسبانيا

  • الأربعاء 11, أبريل 2018 في 10:53 م
  • الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
    الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، فرنسا متوجهاً إلى إسبانيا في زيارة رسمية.
الشارقة 24 – واس:
 
توجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، إلى إسبانيا في زيارة رسمية.
 
وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، أن ولي العهد السعودي، سيلتقي خلال الزيارة التي تأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة مملكة إسبانيا، الملك فيليبي السادس، ورئيس الوزراء مريانو راخوي بري، وعدداً من المسؤولين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.