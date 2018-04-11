ولي العهد السعودي يتوجه إلى إسبانيا

الشارقة 24 – واس:

توجه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، إلى إسبانيا في زيارة رسمية.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان، أن ولي العهد السعودي، سيلتقي خلال الزيارة التي تأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابةً للدعوة المقدمة من حكومة مملكة إسبانيا، الملك فيليبي السادس، ورئيس الوزراء مريانو راخوي بري، وعدداً من المسؤولين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.