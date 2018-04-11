السعودية تعترض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

الشارقة 24 – واس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي للتحالف، رصدت مساء الأربعاء، إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية "محافظة صعدة وشمال محافظة عمران"، باتجاه أراضي المملكة.

وقال العقيد المالكي: إن أحد الصواريخ كان باتجاه مدينة الرياض، والآخر باتجاه مدينة نجران، والثالث باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها جميعاً، وإنه نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية، من دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية.

وأضاف المالكي، أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني في دعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي رقم 2216 والقرار رقم 2231، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.