السعودية وفرنسا تتفقان على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

الشارقة 24 – واس:

اتفقت كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، يوم الأربعاء، على العمل المشترك لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، وتعميق المشاورات بينهما وتنسيقھا لدعم الحلول السياسية، كما سيعمل البلدان على معالجة التحديات العالمية التي يواجھھا المجتمع الدولي، بما في ذلك قضايا تغير المناخ والتنمية البشرية، مؤكدين أن العمل المشترك سيقدم مساھمة حاسمة في ھذه المجالات.

جاء ذلك، ضمن البيان المشترك، الذي صدر الأربعاء، للمملكة العربية السعودية والجمھورية الفرنسية، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إلى فرنسا يومي التاسع والعاشر من إبريل الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف البيان أن زيارة ولي العھد السعودي، كانت فرصة للاحتفاء بالتاريخ الطويل من الصداقة والتعاون بين المملكة البلدين، وسيؤدي قرار البلدين فتح فصل جديد وواعد في علاقتھما، بتطوير إطار شراكة استراتيجية جديد يغطي الجوانب السياسية، والدفاعية، والأمنية، والاقتصادية، والثقافية والعلمية والتعليمية، إلى أخذ علاقتھما إلى آفاق جديدة.