بوتين يدعو إلى التعقل ويرفض دبلوماسية تويتر

الشارقة 24 – وكالات:

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن قلقه حيال التوترات الدولية، ودعا إلى التعقل.

وقال بوتين، خلال لقاء مع سفراء أجانب في الكرملين، يوم الأربعاء: "الوضع العالمي يزداد فوضوية، ونأمل أن يكون للفهم الإنساني السليم، اليد العليا في نهاية المطاف، وإن تتحرك العلاقات الدولية في اتجاه بناء".

ولم يتطرق الرئيس الروسي في حديثه، صراحة، إلى تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربة صاروخية ضد سوريا، بسبب الهجوم الذي وقع في الغوطة الشرقية، ويحتمل أن يكون قد تم باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وكان السفير الروسي في لبنان ألكسندر ساسيبكين، قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده ستتصدى لأي صاروخ أميركي على الأراضي السورية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق بتغريدة على "تويتر": إن العلاقات بين واشنطن وموسكو "هي اليوم أسوأ من أي وقت مضى، حتى أثناء الحرب الباردة".

من جهتها، أكدت الرئاسة الروسية، أنها "لا تشارك في دبلوماسية التغريدات"، وتؤيد "المقاربات الجادة"، وذلك بعد سلسلة من التغريدات لترامب حول روسيا، التي دعاها إلى الاستعداد لضربات أميركية في سوريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "نرى اليوم أنه من المهم عدم القيام بأفعال يمكن أن تفاقم وضعاً هشاً أصلاً"، وتابع "ونحن مقتنعون بأن استخدام الأسلحة الكيماوية في دوما أمر تم اختلاقه، ولا يمكن أن يستخدم ذريعة للجوء إلى القوة".

وكان المتحدث حذر في وقت سابق من أي عمل في سوريا يمكن "أن يزعزع الوضع الهش أصلاً في المنطقة".

من جهته، أعلن الجيش الروسي، أنه يراقب عن كثب الوضع حول سوريا، وأنه على دراية بتحركات قوة من البحرية الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: إنه سيكون من الأفضل لواشنطن إعادة بناء مدينة الرقة السورية المدمرة، بدلاً من الحديث عن الاستعداد لتنفيذ مثل تلك الضربات.