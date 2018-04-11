الرئيس اليمني يؤكد للمبعوث الأممي تمسكه بخيار السلام

الشارقة 24 – واس:

التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، يوم الأربعاء، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وجدد هادي، خلال اللقاء، التأكيد على دعم حكومته للجهود الأممية الهادفة لتحقيق السلام الدائم في اليمن، وفق المرجعيات الثلاث المتمثلة، بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار الدولي رقم 2216 .

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية تجاوبت بشكل إيجابي مع مختلف مشاورات السلام الماضية، لكن الميليشيات الحوثية الإيرانية قابلت التنازلات، بالتعنت والرفض والإصرار على استمرار الحرب، مؤكداً أن الحرب لم تكن يوماً خيار الحكومة، بل فرضت عليها تنفيذاً لمخططات وأجندة إيران المعادية لليمن، والمستهدفة لدول الجوار.

من جانبه، أكد غريفيث حرص المجتمع الدولي على إنهاء الحرب وإحلال السلام وإنقاذ الشعب اليمني من الأوضاع الصعبة التي يعيشها جراء الحرب، لافتاً إلى ثبات موقف الأمم المتحدة من وحدة واستقرار وسيادة اليمن.