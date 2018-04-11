الجيش اليمني يعلن تحرير مدينة ميدي بالكامل

الشارقة 24 – واس:

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، يوم الأربعاء، عن تحرر مدينة ميدي الساحلية بشكل كامل، من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد المنطقة اللواء الركن يحيى صلاح: إن مدينة ميدي تعد بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة، وكما رفعت سارية العلم اليوم بميدي، سترتفع غداً في كل محافظات إقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء.

وأشاد قائد التحالف العربي بمنطقة جازان اللواء الركن محمد الميسري، بالانتصارات التي حققها الجيش الوطني في تحرير ميدي، مؤكداً استمرار دعم التحالف العربي حتى يتم تحرير كل الأراضي اليمنية من ميليشيات الانقلاب.

من جهته، دعا وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، إلى إصدار توجيهات عاجلة للمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي، لمد المحتاجين في مديرية ميدي.

وطالب المنظمات المحلية والأجنبية والهيئات المانحة، المواكبة باستمرار لعمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن، بوضع خطط إنسانية تستهدف إغاثة سكان المديرية، وتلبية متطلباتهم نتيجة الآثار الكارثية التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المواطنين وممتلكاتهم.

ولفت الوزير اليمني، إلى أهمية تحرير ميدي، نظراً لوجود ميناء في نطاقها، وهذا سيمنع استخدامه من قبل الميليشيات الانقلابية لأغراض عسكرية واستهداف سفن الإغاثة وإعاقة الوصول الإنساني، وتهديد الملاحة الدولية.