مجلس الوزراء السعودي يدين انتهاكات الاحتلال وكيماوي دوما

الشارقة 24 – وام:

أدان مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه يوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بمدينة الرياض، استمرار انتهاكات الاحتلال ضد المسجد الأقصى، ومختلف اعتداءات الاحتلال، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة من القضية الفلسطينية، ودعم حق الشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للمبادرة العربية للسلام التي أقرت في بيروت عام 2002.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام السعودي بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس عبر عن قلق المملكة البالغ وإدانتها الشديدة للهجوم الكيماوي المروع، الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا، مجدداً دعوات المملكة إلى ضرورة إيقاف المآسي ضد أبناء الشعب السوري، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية المدنيين في سوريا، وانتهاج الحل السلمي القائم على مبادئ إعلان "جنيف 1"، وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

كما جدد المجلس إدانته لحادث الدهس الإجرامي، الذي وقع في وسط مدينة مونستر بغرب ألمانيا، معبراً عن تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا وحكومة وشعب ألمانيا الاتحادية وتمنياتها للمصابين بالشفاء.