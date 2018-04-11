ولي عهد السعودية ورئيس فرنسا يبحثان تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – واس:

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، يوم الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي.

وترأس ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي، اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية-الفرنسية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات السعودية-الفرنسية، والشراكة الاستراتيجية ومواصلة تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة من أجل أمن واستقرار المنطقة .

بعد ذلك، جرى التوقيع على اتفاقية تعاون تتعلق بتطوير المواقع التراثية والتاريخية في محافظة العلا، بما يعزز التحول المستدام للمحافظة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد التقى، في وقت سابق، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لامير، يرافقه عدد من رجال الأعمال في فرنسا.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول تعزيز الشراكة، وفرص الاستثمار، بما فيها استقطاب استثمارات واعدة تعزز من توطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.