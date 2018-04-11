محكمة مصرية تحيل 36 للمفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن التلفزيون المصري ومحام، أن محكمة عسكرية قررت يوم الثلاثاء، إحالة أوراق 36 متهماً في قضية تفجير ثلاث كنائس، خلال عامي 2016 و2017، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.

وتتعلق القضية بهجوم شنه متشددون على كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، في ديسمبر 2016، وهجومين متزامنين تقريباً على كنيسة في مدينة الإسكندرية الساحلية، وكنيسة في مدينة طنطا بدلتا النيل، خلال الاحتفال بأحد السعف في إبريل الماضي.

وأسفرت الهجمات الثلاثة، عن مقتل 75 شخصاً على الأقل، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هذه الهجمات.