إجهاض متبادل لمشروعي قرارين أميركي وروسي حول كيماوي سوريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

استخدمت روسيا حق الفيتو، يوم الثلاثاء، في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أميركي يقضي بإنشاء آلية تحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، وذلك بعد الاعتداءات التي وقعت السبت الماضي، في مدينة دوما السورية قرب دمشق.

ووافقت 12 دولة على مشروع القرار الأميركي، في حين عارضته روسيا وبوليفيا، وامتنعت الصين عن التصويت.

وكان مشروع القرار يدعو إلى إنشاء "آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة"، على أن تعمل لمدة سنة للتحقيق في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

وهذا الفيتو هو الثاني عشر، الذي تستخدمه روسيا في مجلس الأمن بشأن الملف السوري، منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011.

كما أخفقت محاولة روسية بمجلس الأمن، يوم الثلاثاء، لفتح تحقيق جديد في هجمات كيماوية في سوريا، بعدما حصل مشروع القرار الذي طرحته على تأييد ستة أصوات فقط، بينما صوت سبعة أعضاء ضد المسودة، وامتنع اثنان عن التصويت.

وعلق المجلس، اجتماعه الرسمي وأرجأ بناء على طلب السويد، عملية التصويت على مشروع قرار ثالث مقدم من روسيا، يعني بالأحداث الأخيرة التي وقعت في دوما السورية.

ووافق المندوب الروسي على طلب السويد تأجيل الاجتماع، والدخول في مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس، إلا أنه أصر في الوقت نفسه على عودة اجتماع المجلس، الثلاثاء، للتصويت على مشروع قرار بلاده، والذي أشار إلى أنه يهدف إلى إظهار الحقائق التي وقعت على الأرض فيما يتصل بأحداث دوما الأخيرة.

وفي وقت متأخر من ليل الثلاثاء-الأربعاء، اجتمع المجلس ورفض مشروع القرار الروسي.