مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في الجوف ولحج

جانب من غارات التحالف العربي على مواقع الانقلابيين في اليمن

الشارقة 24 – وكالات:

شنّت مقاتلات التحالف العربي، يوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت تجمعاً لميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.

واستهدفت الغارات، آليات تابعة للميليشيات في منطقة السلان، أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها .

وفي لحج، أفادت قوات الجيش اليمني، بمقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين بمعارك في المحافظة لحج.

وقال مصدر ميداني: "إن اشتباكات عنيفة دارت بين رجال الجيش الوطني وميليشيات الحوثي استمرت لساعات طويلة عقب هجوم شنته الميليشيات، على مواقع كانت قد خسرتها خلال الأيام الماضية في جبهة الشريجة شمالي المحافظة"، وأضاف أن رجال الجيش أفشلوا الهجوم وأجبروا عناصر الميليشيات على التراجع والفرار بعد مقتل نحو 20 عنصراً منهم.