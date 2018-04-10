سجال تركي روسي حول مستقبل عفرين

الشارقة 24 – رويترز:

انتقد‭‭ ‬‬الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، موقف روسيا بشأن مستقبل منطقة عفرين السورية، وقال إن أنقرة هي من سيقرر تفاصيل إعادة المنطقة إلى الشعب السوري.‬‬

وأضاف أردوغان للصحافيين "نعلم تماماً لمن سنسلم عفرين، دعونا نتحدث أولاً بشأن تسليم المناطق التي تسيطر عليها بلدان أخرى في سوريا إلى سوريا"، واستنكر تعليقات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال الرئيس التركي: "عندما يحين الوقت المناسب، سنسلم عفرين إلى أهلها بأنفسنا، لكن توقيت ذلك يرجع إلينا ونحن سنحدده وليس السيد لافروف".

وكانت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء قد نقلت عن لافروف قوله الإثنين: "إن أسهل طريقة لإعادة الوضع إلى طبيعته في عفرين هو إعادتها لسيطرة الحكومة السورية".

وبينما تتعاون تركيا مع روسيا وإيران لخفض العنف في سوريا، إلا أن أنقرة تطالب منذ وقت طويل برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، وتدعم مقاتلين من المعارضة، بينما تدعم موسكو وطهران الرئيس السوري بشار للأسد.

ونفذت تركيا حملة عسكرية لطرد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين في شمال غرب سوريا، بينما تدعم قوة جوية روسية وفصائل تدعمها إيران الجيش السوري في هجماته على إدلب والغوطة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد قال في وقت سابق إنه ينبغي تسليم عفرين إلى الجيش السوري.