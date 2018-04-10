الرئيس السوداني يأمر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

الشارقة 24 – رويترز:

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السودانية: إن هذا القرار جاء "استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني"، لمنح المعتقلين فرصة للمشاركة في العملية السياسية في البلاد، وأضافت أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، يجيء تعزيزاً لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام، التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني، بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية، في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة، وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد.

ولم تحدد الوكالة عدد المعتقلين السياسيين، الذين سيشملهم القرار أو أسماء من تقرر إطلاق سراحهم، بينما تقول جماعات معارضة إن قرابة 50 معتقلاً سياسياً لا يزالون في السجون.