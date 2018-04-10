منظمة حظر الكيماوي تعتزم إرسال خبراء إلى دوما

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلنت المنظمة الدولية لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية، يوم الثلاثاء، أنها سترسل خبراء إلى مدينة دوما السورية، للتحقيق في مدى صحة التقارير الخاصة بتعرض المدينة، لهجوم كيماوي.

ولم تحدد المنظمة التي يقع مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، موعد سفر خبرائها إلى سوريا، لكنها أكدت أن الخبراء بدأوا بالفعل في جمع معلومات منذ وقوع الهجوم المشتبه به.

وسوف ترسل المنظمة فريقاً متخصصاً بالتحقيق، إلى المكان الذي يشتبه أن الهجوم وقع فيه، للتحقق من مدى صحة الاتهامات الموجهة للنظام السوري بتنفيذ الهجوم.

وطلبت المنظمة، من الحكومة السورية توفير الظروف الضرورية، لعمل الخبراء الدوليين.