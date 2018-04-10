واشنطن تتهم موسكو بمخالفة التزاماتها بإنهاء كيماوي سوريا

سوري يتم غسله بالماء بعد هجوم كيماوي دوما في صورة ملتقطة من مقطع فيديو

الشارقة 24 – وكالات:

اتهم البيت الأبيض روسيا، بمخالفة التزامها بإنهاء برنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا، وذلك في ضوء هجوم يشتبه بكونه بأسلحة كيماوية السبت.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين: إن روسيا وإيران تتحملان أيضاً المسؤولية لدعمهما المادي للحكومة السورية، وأضافت "بات جلياً أيضاً الآن أن روسيا خالفت التزاماتها بضمان إنهاء برنامج الأسلحة الكيماوية للنظام السوري".

إلى ذلك، أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي اتفقت مع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، على أن العالم يجب أن يرد على الهجوم المزعوم بأسلحة كيماوية في سوريا.

واتفقت ماي التي أجرت اتصالين منفصلين مع الرئيسين الأميركي والفرنسي، على أن الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية في سوريا "مستهجن تماماً"، وإذا تأكد ذلك فإنه يمثل دلالة أخرى على الوحشية المروعة التي يبديها نظام بشار الأسد.

وقالت متحدثة باسم مكتب ماي بعد الاتصالين الهاتفيين "اتفقوا على ضرورة أن يرد المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحظر العالمي لاستخدام الأسلحة الكيماوية".