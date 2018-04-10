ترامب يلغي جولة خارجية للرد على كيماوي دوما

الشارقة 24 – د ب أ:

أعلن البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قرر إلغاء جولة له بأميركا الجنوبية، للإشراف على رد بلاده على الهجوم الكيماوي، الذي وقع في مدينة دوما السورية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تصريح صحافي: إن ترامب لن يحضر القمة الثامنة للأميركيتين في ليما عاصمة بيرو، أو يسافر إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا كما كان مقرراً سابقاً، وأوضحت أنه بناء على طلب ترامب سيسافر نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بدلاً منه.

وأضافت أن الرئيس الأميركي سيظل في الولايات المتحدة، للإشراف على الرد الأميركي حيال التطورات في سوريا، ومراقبة التطورات في جميع أنحاء العالم.