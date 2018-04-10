ولي عهد السعودية يوقع اتفاقيات دفاعية مع فرنسا

الشارقة 24 – واس:

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الإثنين، في باريس مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي .

واستعرض الجانبان، العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين، وسبل تطويرها، خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة وفق رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

وعقب الاجتماع، جرى التوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين، لتطوير القوات المسلحة السعودية ونقل وتوطين التقنية، وفقاً لرؤية السعودية 2030، وتوفير التدريب وخلق فرص وظيفية في البلدين، واستكمال الإجراءات اللازمة لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي لمحاربة التنظيمات الإرهابية.