"التعاون" يدين الهجوم الكيماوي على دوما

الشارقة 24 – بنا:

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني بشدة، الهجوم الكيماوي على مدينة دوما السورية، ووصفه بأنه جريمة حرب بشعة تجرد مرتكبوها من كل القيم الأخلاقية والإنسانية، وينبغي أن يقدموا للعدالة.

وقال الزياني: إن هذه الجريمة البشعة تمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الجريمة البشعة.

ودعا الزياني، مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤوليته بحماية المدنيين السوريين، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية إلى النازحين والمهجرين السوريين، وإلى كافة المناطق المحاصرة، تنفيذاً لقرار المجلس رقم 2254.