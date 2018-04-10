"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي

الشارقة 24 – وام:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الهجوم على معسكر بعثة الأمم المتحدة، المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، في غيلهوك شمال كيدال، وفي غاوو يومي 5 و6 أبريل الجاري، ما أسفر عن مقتل عسكرين تشاديين، ونيجيري واحد، من قوات حفظ السلام، وإصابة 12 آخرين بعضهم بجروح خطيرة.

وأكد معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين أن الهجمات على الأبرياء خطيرة للغاية، لكل من مالي ودول المنطقة برمتها.

ودعا السلطات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة للقبض على أعداء السلام، ومحاكمتهم، مجدداً تأكيد دعم المنظمة لحكومة مالي ولبعثة الأمم المتحدة، في مواصلة جهودها ضمن المجتمع الدولي من أجل التنفيذ الفعال لاتفاق السلام والمصالحة في مالي.