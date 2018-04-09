استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن في نابلس

الشارقة 24 – كونا:

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، يوم الإثنين، استشهاد المعتقل محمد مرشود "30 عاماً"، متأثراً بجروح أصيب بها الأحد.

وذكر النادي في بيان، أن مرشود من مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس أصيب الأحد بجروح خطيرة، بعد أن أطلق مستوطن النار عليه، قبل أن يتم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال، وأضاف أن سلطات الاحتلال نقلت مرشود إلى مستشفى "هداسا" لتلقي العلاج إلا أن جروحه كانت خطيرة.

وحمل نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد محمد مرشود.

وكان محمد عنبر "46 عاماً"، قد استشهد الأحد، في مستشفى "مئير" الصهيوني، متأثراً بجروح أصيب بها في الثاني من الشهر الجاري، على حاجز عسكري، مقام على أحد مداخل مدينة طولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة.