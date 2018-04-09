ترامب يتوعد برد أميركي سريع على كيماوي دوما

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أن إدارته ستتخذ "قرارات مهمة"، خلال الـ24 إلى الـ48 ساعة المقبلة، حول تطورات الوضع في سوريا، لاسيما بعد الهجوم الكيماوي الأخير على مدينة دوما.

وقال ترامب في كلمة له، خلال اجتماع مع أعضاء إدارته: "إن هذه القرارات ربما ستتخذ مع نهاية يوم الإثنين"، وأضاف أن إدارته تدرس الوضع في سوريا بدقة مع القيادات العسكرية الأميركية، والقيادات الأخرى ذات الصلة.

وأكد الرئيس الأميركي، أهمية اتخاذ إجراءات للرد على هجوم دوما الكيماوي، وذلك أن هذا الأمر يتعلق بالإنسانية، وقال "يجب ألا نسمح بوقوع هذا الأمر من جديد، ما حصل مذبحة".

وأوضح "سنبحث تداعيات وخلفيات هذا الهجوم البربري، لمعرفة ماذا حدث ويحدث"، وشدد على أن كل الإجراءات قيد البحث، من دون استثناء شيء.