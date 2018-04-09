ولي عهد السعودية يبحث في فرنسا تعزيز العلاقات

الشارقة 24 – وكالات:

استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، خلال استقباله في مقر إقامته بباريس الإثنين، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها، ومستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

وكان ولي العهد السعودي، قد بدأ لقاءاته الرسمية يوم الإثنين في باريس، حيث أُعلن عن تعاون ثقافي بين بلاده وفرنسا، وعن زيارة مرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون في نهاية السنة إلى الرياض لتوقيع عقود.

وستستعين السعودية بالخبرات الفرنسية، لإنشاء دار أوبرا وأوركسترا وطنية بموجب اتفاق تم توقيعه الإثنين، وأعلنت عنه وزيرة الثقافة الفرنسية فرنسواز نيسين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها السعودي عواد العواد.

وأعلنت المملكة، أنها ستشارك رسمياً للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي، بتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة عند افتتاح المهرجان الشهر المقبل في جنوب فرنسا.

وسيعقد محمد بن سلمان جولة محادثات يوم الثلاثاء مع الرئيس الفرنسي، تنتهي بإعلان مشترك، وكان قد التقى في وقت سابق، رئيس الوزراء الفرنسي أدوار فيليب، وتناول مساء الأحد بعيد وصوله إلى باريس، العشاء مع ماكرون في متحف اللوفر.