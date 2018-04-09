واشنطن تبقي كل الخيارات على الطاولة مع سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس يوم الإثنين، إنه لا يستبعد أي شيء بعد أن أثار هجوم يشتبه بأنه كيماوي على دوما بالغوطة الشرقية في سوريا مطلع الأسبوع تكهنات برد عسكري أميركي.

وألقى ماتيس باللوم على روسيا لأنها لم تف بالتزاماتها لضمان تخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية.

وقال ماتيس "أول ما يجب علينا بحثه هو لماذا ما زالت الأسلحة الكيماوية تستخدم في سوريا أصلاً، رغم أن روسيا هي الضامن للتخلص من كل الأسلحة الكيماوية، لذا سنتعامل مع هذه القضية بالتعاون مع حلفائنا".

وردا على سؤال عما إذا كان بوسعه استبعاد تحركات مثل شن ضربات جوية ضد نظام الأسد قال ماتيس "لا أستبعد شيئاً في الوقت الحالي".