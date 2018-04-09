جبال الزلزال في جبهة نهم تحت قبضة الجيش اليمني

الشارقة 24 – واس:

استكملت قوات الجيش اليمني، خلال معارك مع الميليشيا الانقلابية، تحرير سلسلة جبال الزلزال الواقعة في جبهة نهم شرقي صنعاء في عملية عسكرية نوعية ومباغتة.

وذكرت المصادر، أن الميليشيا الحوثية الانقلابية تكبدت خسائر في الأرواح، حيث قتل أكثر من 15 مسلحاً من عناصرها، وسقط عدد من الجرحى، علاوةً على الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر المتنوعة.

وتزامنت المعارك مع قصف مدفعي لقوات الجيش اليمني استهدف مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في المنطقة ذاتها، وأسفر عن تدمير آليات قتالية للميليشيا.

وتكمن أهمية تحرير سلسلة جبال "الزلزال"، في أنها تسيطر نارياً على مواقع الميليشيا الانقلابية لأكثر من 2 كيلو متر، إضافة إلى السيطرة النارية على الخط الترابي القادم من محافظة الجوف اليمنية، والذي يعد الشريان الأهم لإمداد الميليشيات الانقلابية المتواجدة غربي منطقة ضبوعة.

وفي جبهة تعز، شن الجيش اليمني هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهات الشمالية لمدينة تعز

وتركزت المعارك الدائرة منذ فجر اليوم الإثنين، في وادي الزنوج، ومحيط جبل الوعش الاستراتيجي، شمالي المدينة إثر تبادلاً للقصف المدفعي، وتم أسر عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.