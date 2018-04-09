منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق في "هجوم دوما"

الشارقة 24 – وكالات:

أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو الإثنين، أن المنظمة تحقق في التقارير الواردة عن وقوع هجوم كيماوي في مدينة دوما قرب دمشق.

وقال إن المنظمة أجرت تحليلات أولية للتقارير عن استخدام أسلحة كيماوية مفترضة فور ورودها، وأن الخبراء يبحثون عن معلومات من كل المصادر المتوافرة، وسيرفعون العناصر التي سيجمعونها إلى الدول الـ 192 الموقعة على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وتابع في بيان، إن فريقاً لتقصي الحقائق يقوم حالياً بجمع المزيد من المعلومات للتثبت مما إذا كانت أسلحة كيماوية استخدمت، معرباً عن قلقه الكبير حيال الوضع.