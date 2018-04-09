في ساعة مبكرة

"الدفاع الروسية": طائرتا الاحتلال استهدفتا مطار التيفور السوري

  • الإثنين 09, أبريل 2018 في 12:14 م
أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرتين تابعتين للاحتلال الإسرائيلي استهدفتا بصواريخ موجهة مطار التيفور العسكري السوري، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

الشارقة 24 - د ب أ:

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن طائرتين تابعتين للاحتلال الإسرائيلي استهدفتا بصواريخ موجهة مطار التيفور العسكري السوري، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأوضحت الوزارة أن الطائرتين، وهما من طراز إف -15، أطلقتا 8 صواريخ موجهة على المطار السوري، انطلاقاً من المجال الجوي اللبناني دون أن تدخلا المجال الجوي السوري.

وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية السورية دمرت خمسة من الصواريخ التي أطقتها الطائرتان، فيما تمكنت الثلاثة الأخرى من الوصول إلى الطرف الغربي من المطار.

وأشارت الوزارة إلى أن القصف لم يسفر عن إصابة أي من المستشارين الروس.