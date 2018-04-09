ماكرون وترامب: أسلحة كيماوية في غوطة سوريا

الشارقة 24 – رويترز:

اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية، على أن أسلحة كيماوية استخدمت في الغوطة الشرقية بسوريا في السابع من إبريل، وأنهما سيعملان على تحديد المسؤول عن استخدامها.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان اليوم الإثنين، إن الرئيسين "تبادلا المعلومات والتحليلات التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية".

وأضاف البيان: "يجب تحديد جميع المسؤوليات في هذا الصدد بوضوح".

وقال البيان أيضاً إن الزعيمين أصدرا التعليمات لفريقيهما بتنسيق الجهود في مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، وسيناقش الزعيمان الأمر مرة أخرى خلال 48 ساعة.