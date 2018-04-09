رئيس وزراء اليمن: نهاية الانقلابيين باتت قريبة

الشارقة 24 – واس:
أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة الشرعية في بلاده بمساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن ستنتصر، وأن الميليشيات المدعومة من إيران باتت نهايتها قريبة.
وأكد بن دغر، خلال لقائه في الرياض، يوم الأحد، شيوخ قبائل من محافظة المهرة، أن "العدو الأول لليمن هي ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي دمرت المنشآت ونهبت الممتلكات العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "القيادة الشرعية ستمضي في مشروع بناء الدولة الاتحادية التي تحقق الأمن والعدالة لكل اليمنيين والاستقرار والأمان، ضماناً للسلم المحلي والإقليمي من المساس بالهوية اليمنية والعربية".
وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على أن الدولة الاتحادية هي الضامن الأول للحقوق، وأن فكرتها التي تمخضت عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، وصيغت في مسودة الدستور، قائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والشراكة في القرار.
من جهتهم، تعهد شيوخ القبائل بدعمهم المستمر للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، في المعركة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.