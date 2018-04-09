رئيس وزراء اليمن: نهاية الانقلابيين باتت قريبة

الشارقة 24 – واس:



أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن الحكومة الشرعية في بلاده بمساندة تحالف دعم الشرعية في اليمن ستنتصر، وأن الميليشيات المدعومة من إيران باتت ‏نهايتها قريبة.



وأكد بن دغر، خلال لقائه في الرياض، يوم الأحد، شيوخ قبائل من محافظة المهرة، أن "العدو الأول لليمن هي ‏ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، التي دمرت المنشآت ونهبت الممتلكات العامة والخاصة"، مشيراً إلى أن "القيادة الشرعية ستمضي في مشروع بناء الدولة الاتحادية التي تحقق ‏الأمن والعدالة لكل اليمنيين والاستقرار والأمان، ضماناً للسلم المحلي ‏والإقليمي من المساس بالهوية اليمنية والعربية".



وجدد رئيس الوزراء اليمني، التأكيد على أن الدولة الاتحادية هي الضامن الأول للحقوق، وأن ‏فكرتها التي تمخضت عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، وصيغت في مسودة الدستور، ‏قائمة على العدالة في توزيع الثروة والسلطة والشراكة في القرار.

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من جهتهم، تعهد شيوخ القبائل بدعمهم المستمر للحكومة الشرعية والتحالف بقيادة ‏المملكة العربية السعودية، في المعركة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.‏